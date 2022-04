Spacer po Toruniu sprzed lat. Od skupu używanych sztucznych szczęk do ujeżdżalni na Mokrem [zdjęcia]

W "Rzymie" Felliniego jest taka niesamowita scena, gdy ekipa drążąca tunel metra przebija się do domu z czasów Imperium Romanum. Wszystko wygląda tam tak, jakby jego mieszkańcy dopiero wyszli, a przecież od jakichś dwóch tysięcy lat żaden człowiek tam nie zaglądał. Budowniczym metra niestety nie chciało się czekać na archeologów. Do starożytnych pomieszczeń przebili się taranem, zobaczyli coś absolutnie niezwykłego, jednak z powodu karygodnej niefrasobliwości, na ich oczach wszystko zniknęło. Gdy przez wykop do środka dostało się powietrze z zewnątrz, namalowane na ścianach twarze dawnych mieszkańców po prostu wyparowały.

Co odkryli robotnicy na toruńskim bulwarze? Czy to fundament więzienia? [Zdjęcia]

Dla tropicieli pamiątek przeszłości każdy przypadek, gdy udaje się przejść śladem przodków, albo dotknąć historii przywiązując ją do konkretnej osoby i miejsca, jest przygodą. Tablice pamiątkowe poświęcone różnym znanym ludziom na ogół wiesza się na kamienicach. To wskazówka dość ogólna, ale jeśli uda się ustalić numer mieszkania... Wtedy można powiedzieć - to tu, za tymi drzwiami. Drzwi stare, więc wybitny lokator czy lokatorka pewnie mieli problem z tym samym zacinającym się zamkiem. I tak dalej: tu, w tym pokoju spotykali się spiskowcy, gdzie indziej doszło do morderstwa. Kto wie, może w ścianie wciąż tkwi wystrzelony wtedy pocisk.