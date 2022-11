Specjalne dodatki dla emerytów 2022. 13 i 14 emerytura to nie wszystko! Ile pieniędzy otrzymają emeryci? Zobacz

Zasiłek pielęgnacyjny dla emerytów. Kto go otrzyma?

Emeryt niezdolny do pracy może pobierać dodatek pielęgnacyjny

Emerytury w Polsce. Gwałtowny skok waloryzacji 2022

W związku z waloryzacją od 1 marca o siedem procent wzrosły emerytury i renty. Oznacza to, że kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła o blisko 90 złotych i wynosi 1338,44 zł. Rząd przyjął również ustawę, która przewiduje, że w tym roku 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz z wypłatą świadczeń sierpniowych. Oprócz tego emeryci będą mogli skorzystać z kilku innych świadczeń - przestawiamy je poniżej.

Dodatek osłonowy jako część tarczy antyinflacyjnej został stworzony po to, aby pomóc uporać się z szalejącą inflacją osobom o najniższych dochodach i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wypłaty dla seniorów nie zostały ostatecznie pomniejszone.

Aby skorzystać z dodatku osłonowego, należy złożyć wniosek do gminy do 31 października 2022 roku.

Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest kryterium decydującym o przyznaniu oraz wysokości dodatku osłonowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach przyznawany jest na wniosek i orzeczenie lekarza potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy. Wypłacany jest również wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat.