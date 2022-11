Specjalne dodatki dla emerytów 2022. 13 i 14 emerytura to nie wszystko! Ile pieniędzy otrzymają emeryci?

Dodatkowe pieniądze dla emerytów w Polsce. O tym, że seniorom się nie przelewa wiadomo od dawna. Teraz na szczęście emeryci mogą liczyć nie tylko na świadczenia tj. trzynastka i czternastka. Okazuje się, że przysługuje im więcej dodatków. Jakich? Zobacz!

Wideo. Rodzinny kapitał opiekuńczy

Emerytury w Polsce. Gwałtowny skok waloryzacji 2022

W związku z waloryzacją od 1 marca o siedem procent wzrosły emerytury i renty. Oznacza to, że kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła o blisko 90 złotych i wynosi 1338,44 zł. Rząd przyjął również ustawę, która przewiduje, że w tym roku 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz z wypłatą świadczeń sierpniowych. Oprócz tego emeryci będą mogli skorzystać z kilku innych świadczeń - przestawiamy je poniżej.

Dodatek osłonowy jako część tarczy antyinflacyjnej został stworzony po to, aby pomóc uporać się z szalejącą inflacją osobom o najniższych dochodach i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wypłaty dla seniorów nie zostały ostatecznie pomniejszone.

Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest kryterium decydującym o przyznaniu oraz wysokości dodatku osłonowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do: 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. Aby skorzystać z dodatku osłonowego, należy złożyć wniosek do gminy do 31 października 2022 roku.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach przyznawany jest na wniosek i orzeczenie lekarza potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy. Wypłacany jest również wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat.

Przysługuje on osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i wynosi 256, 44 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny dla emerytów. Kto go otrzyma?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym ZUS wypłaca, opisany wyżej, dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania. Przysługuje on osobie, która ukończyła 75 lat. Nie mogą pobierać go również osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby. Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku, nie jest waloryzowany. Wypłaca go gmina, a nie ZUS i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek stały, czyli wsparcie finansowe dla emeryta

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Niezdolność do pracy z tego tytułu oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie. Jego kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie.

Zasiłek celowy na leki czy żywność

"Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na wsparcie państwa – ośrodki pomocy społecznej przyznają zasiłek celowy, dzięki którym można sfinansować różne potrzeby." - informuje finansowysupermarket.pl. Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak m.in. żywność czy leki.

Zasiłek pełni rolę świadczenia jednorazowego i przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego. Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż 776 zł, a osoba w rodzinie – 600 zł. Kwoty te stanowią również maksymalną wysokość tego świadczenia.

Zasiłek okresowy dla emeryta - ile wynosi?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez pomoc społeczną. "Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego".

Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W tym roku kryterium to wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. Można liczyć na zasiłek w wysokości do 418 zł.

Renta dla inwalidy wojennego - dla kogo?