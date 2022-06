Specjalny dodatek do emerytury. Otrzymasz 200 zł po złożeniu obowiązkowych dokumentów. Inaczej nic nie dostaniesz!

Nowy dodatek dla emerytów jest dostępny już teraz. Trzeba jednak spełnić określone wymogi, aby otrzymać świadczenie ratownicze. Kto może spełnić wymogi, aby otrzymać pieniądze? Co trzeba zrobić w tym celu?

Czym jest świadczenie ratownicze?

Wyjaśnijmy, że świadczenie ratownicze jest dożywotnio przyznawanym dodatkiem do emerytury. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku senior każdego miesiąca będzie otrzymywał dodatkowe 200 złotych, co jest korzystne w szczególności w czasach szalejącej inflacji i wzrostu kosztów życia. W związku z tym warto ubiegać się o świadczenie, jeśli w ogóle mamy taką możliwość.

Komu przysługuje 200 złotych do emerytury?

Co do zasady uznaje się, że jedynie trzy grupy zawodowe mogą faktycznie ubiegać się o otrzymanie świadczenia ratowniczego. Grupy tego rodzaju składają się z osób służących w: Ochotniczej Straży Pożarnej,

Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu ratunkowym,

Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Jednocześnie kluczowe jest uznanie czasu czynnej służby, a mianowicie spełnienie tu wymogu formalnego związanego z wiekiem. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a z kolei u mężczyzn jest to 25 lat. Co do zasady uznaje się, ze nie jest konieczne zachowanie ciągłości wysługi lat. W praktyce kluczowe jest to, aby przynajmniej raz w roku brać udział w akcjach ratowniczych.

ZUS nie przyjmuje wniosków - gdzie należy się skierować?

Po spełnieniu wskazanych wcześniej wymogów trzeba zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego organu. Co istotne, wniosku nie składa się do ZUS, ale do powiatowego bądź miejskiego komendanta Straży Pożarnej. Jemu z kolei przysługuje 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli komendant przychyli się pozytywnie do przedłożonego wniosku, środki będą wypłacane w wysokości 200 złotych do 15 dnia każdego miesiąca przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Jak złożyć wniosek?

Co do zasady złożenie wniosku powinno być banalnie proste. Wystarczy przedstawić formalny dokument właściwemu urzędowi. W praktyce jednak na tym zakończy się działanie wyłącznie wtedy, gdy Państwowa Straż Pożarna ma dane, które będą stanowić dowód uczestniczenia danej osoby bezpośrednio w działaniach ratowniczych. Jeśli tego nie ma, wnioskujący musi spełnić dodatkowe wymogi formalne.

Oświadczenia świadków

Przede wszystkim konieczne jest znalezienie trzech świadków potwierdzających udział w akcjach ratowniczych. Muszą oni wypełnić konkretne oświadczenia. Co ważniejsze, jedna z tych osób powinna wcześniej pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się obsługa organów administracji samorządowej. Do urzędu gminy należy obowiązek potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków. Po uzyskaniu tych dokumentów można udać się do miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Miejskiej.

