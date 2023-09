Spektakularny powrót Titanica na statku "Icon of The Seas". Informacje o biletach i atrakcjach czekają na Ciebie!

Sprzedaż biletów na pierwsze rejsy na pokładzie Icon of the Sea rozpoczęła się w październiku 2022 roku.

Jak poinformowało biuro prasowe przedsiębiorstwa Royal Caribbean International, największy wycieczkowiec świata, Icon of the Seas, wypłynął na otwarte wody. To statek, który robi niesamowite wrażenie. Niektórzy określają go jako nowy Titanic. Zobaczcie, jak wygląda oraz jakie atrakcje czekają na turystów. Najwięcej atrakcji jest dla rodzin. Więcej w naszym materiale.

Icon of The Seas testy ma już za sobą

Icon of the Seas to największy na świecie wycieczkowiec. Według informacji, które przekazało biuro prasowe przedsiębiorstwa Royal Caribbean International, które stoi za jego budową, statek po raz pierwszy wypłynął na otwarte wody. W komunikacje przekazano, że testy zakończyły się powodzeniem. Na czym konkretnie polegały?

Pierwsze testy największego wycieczkowca świata

W testach, które trwały cztery dni, sprawdzano technologie, które znajdują się na Icon of the Seas. Badano to m.in.: główne silniki

kadłub

układ hamulcowy

układ kierowniczy

poziomy hałasu i wibracji

Jeszcze w tym roku ma się odbyć kolejna próba na wodzie. Jak na razie, zacumowany będzie w stoczni w Finladii, gdzie powstawał.

Kiedy pierwszy rejs Icon of the Seas?

Według informacji przekazanych przez TVN24, największy wycieczkowiec świata ma wypłynąć w pierwszy oficjalny rejs w styczniu 2024 roku z Miami. Ma regularnie obsługiwać siedmiodniowe podróże po Karaibach.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Icon of the Seas będzie największym statkiem wycieczkowym na świecie. Tym samym zdeklasuje obecnego lidera - Wonder of the Seas.

Icon of the Seas - informacje o wycieczkowcu

Ta jednostka pływająca ma długość dokładnie 365 metrów. Warto wiedzieć, że Titanic był prawie 100 metrów krótszy. Jego waga to 250,8 tysięcy ton. Te dane mogą robić olbrzymie wrażenie. Aż 18 z 20 pokładów będzie do dyspozycji pasażerów. Takie atrakcje czekają na gości Icon of the Seas: 7 basenów

hydromasaże

ścianka wspinaczkowa

symulator surfingu ze sztuczną falą

kluby nocne

lodowisko

park linowy

boiska

punkty gastronomiczne

Jak podaje TVN24 główną atrakcją na statku ma być największy park wodny na morzu, który będzie wyposażony "w sześć bijących rekordy" zjeżdżalni.

Ceny biletów na rejs Icon of the Seas

Wycieczka największym wycieczkowcem świata ma kosztować niemało. Ceny takiego rejsu zaczynać się będą od 1737 dolarów za osobę (około 7016 złotych). Jednorazowo na pokładzie będzie mogło znajdować się 5 610 pasażerów i 2 350 członków załogi.

Wnętrza Icon of the Seas możecie obejrzeć >>>> TUTAJ <<<< lub w naszej galerii:

