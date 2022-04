Spór o Jar w Toruniu. Marcin Czyżniewski: "Będziemy żyli w podwójnej rzeczywistości. To nie jest dobre dla miasta"

Gdy toruńska Rada Miasta zajmowała się uchwałą dotyczącą nadania osiedlu Jar nazwy Osiedle Niepodległości zagłosował Pan przeciw. Dlaczego?

W 2017 roku, gdy po raz pierwszy na poważnie zaczęto rozmawiać z mieszkańcami tego osiedla powiedziałem, że nie poprę nazwy, która jest niezgodna z wolą mieszkańców. Już wówczas przeprowadzone konsultacje pokazały, że większość chce nazwy Jar, przy czym była to opinia tych mieszkańców, którzy nie słyszeli, skąd ta nazwa się wzięła, jak i tych, którzy doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Od 2017 roku mieszkańców tego osiedla przybyło prawie dwukrotnie i ci nowi mieszkańcy nie mieli szansy wypowiedzieć się w tej sprawie, a my, radni, nie mieliśmy szansy poznać ich opinii. Być może mógłbym z czystym sumieniem zagłosować za Osiedlem Niepodległości, gdyby okazało się, że mieszkańcy tego chcą. Wiem, że chyba jednak nie chcą. To jest mój okręg wyborczy, mieszkam po sąsiedzku, wiem jakie tam są nastroje. Po drugie, kilkukrotnie mieszkańcy osiedla Jar prosili o powołanie odrębnej Rady Okręgu, bo rzeczywiście charakter i specyfika tego osiedla są inne niż na Wrzosach. Żeby powołać Radę Okręgu należy tę cześć wydzielić, musi to zrobić Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przynajmniej trzykrotnie odpisywałem, że na wydzielenie przyjdzie pora, kiedy liczba mieszkańców osiedla osiągnie przynajmniej połowę zakładanej wielkości.

Do czego jeszcze daleko

Tak. To by musiało być ok 6-7 tysięcy, zakładając, że docelowo mieszkać tam będzie ok. 14 tysięcy osób. Ten warunek nie jest spełniony i teraz nagle, właściwie z dnia na dzień podejmujemy decyzję o wystąpienie do ministra o wydzielenie tej części, nie biorąc pod uwagę, że warunek o którym mówiłem wcześniej wciąż nie jest spełniony. Gdybym zagłosował za tą uchwałą, złamałbym więc dwa razy dane wcześniej słowo. Po trzecie po prostu nie jestem przekonany do nazwy Osiedle Niepodległości. To, co dzieje się dziś na Ukrainie pokazuje, jak wielka to jest wartość. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Boję się jednak, że nadanie tej nazwy osiedlu mieszkaniowemu zwłaszcza w takich okolicznościach, w jakich to się wydarzyło po prostu dewaluuje tę najwyższą wartość. Widać, że spieramy się o „niepodległość” – w sensie nazwy, choć to najwyższa wartość, która powinna nas przecież łączyć.