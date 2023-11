Spore zaskoczenie! Wielu emerytów otrzyma zwiększony dodatek w grudniu! Sprawdź szczegółowe informacje

Świąteczny bonus dla emerytów

Niezwykła rewaloryzacja emerytur w grudniu 2023

Miliony emerytów we Włoszech mogą odetchnąć z ulgą. Przed narastającą przedświąteczną gorączką, otrzymają oni wyższe świadczenia emerytalne. Ale nie tylko to - to także efekt obowiązującej rewaloryzacji emerytur w tym kraju.

Zaplanowana pierwotnie na styczeń 2024 roku , rewaloryzacja emerytur we Włoszech zostanie wprowadzona wcześniej. Wynosząca 0,8 procent waloryzacja oznacza faktyczny wzrost świadczeń emerytalnych o 8,1 procent po uwzględnieniu stawki tymczasowej na poziomie 7,3 procent. To praktycznie oznacza znaczący wzrost emerytur, który na pewno poprawi nastrój seniorom przed Świętami.

Kto Skorzysta na Podwyżce Emerytur w Grudniu 2023?

Podwyżka stawki waloryzacji o 0,8 procent dotyczy wszystkich emerytur do około 2100 euro, czyli czterokrotności minimalnej emerytury we Włoszech. To oznacza, że osoba pobierająca emeryturę w wysokości 1000 euro otrzyma dodatkowe 8 euro, co przekłada się na około 30-40 złotych.