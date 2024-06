Stacje paliw w Toruniu. Ile ich jest, ile i gdzie powstaną nowe?

Nowa stacja paliw w Toruniu: ponownie przy ulicy Lelewela

Miasto, do którego należała nieruchomość przy Lelewela zabudowana stacją, wystawiło ją do przetargu. Nie udało się znaleźć nowego dzierżawcy. W końcu nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Na początku obecnego roku za 2 700 000 złotych kupiła ją spółka Watis ze Strzałkowa w Wielkopolsce.

Na dziś przygotowania do uruchomienia stacji przy Lelewela 9a są bardzo zaawansowane. Nowy właściciel wykorzystał obiekty stojące na zakupionej nieruchomości, mającej 974 metry kwadratowe powierzchni. To między innymi parterowy, murowany budynek stacji paliw o powierzchni zabudowy 75 metrów kwadratowych., wiata o metalowej konstrukcji na słupach żelbetowych, dwa zbiorniki podziemne paliwa. Jest już nowy pylon, na którym będą wyświetlane ceny. Brakuje za to nowych dystrybutorów paliwa. Stacja zmieniła kolorystykę. Eksponowane są barwy firmy Watis i oczywiście jej nazwa.

Zapytaliśmy w firmie Watis o termin uruchomienia stacji przy Lelewela. Niestety, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Podajmy, że będzie to pierwsza w Toruniu stacja tej firmy. W całej Polsce ma ich około sześćdziesięciu. Stacje Watis działają w pobliżu Torunia - w Aleksandrowie Kujawskim, Cierpicach i Unisławiu.