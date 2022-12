Stan wojenny w Toruniu. Co się działo 41 lat temu? Oto zdjęcia i wspomnienia

- Byłam wtedy mała, zatem również nie do końca świadoma tego wszystkiego, co się dokoła działo. 13 grudnia zastał mnie w Grudziądzu, dokąd pojechałam razem z tatą w odwiedziny do jego siostry. Kiedy więc w nocy przyszli go zabrać, w naszym mieszkaniu była tylko mama z rocznym bratem - opowiada Agnieszka Sobkowiak, córka Andrzeja Sobkowiaka, jednego z założycieli Solidarności w regionie. - Mama nie chciała otworzyć drzwi, Służba Bezpieczeństwa powołała się jednak na nazwisko przyjaciela mojego ojca. Funkcjonariusze powiedzieli, że koniecznie musi się z nim skontaktować. Mama niestety uwierzyła podając pełen namiar i faktycznie, niebawem panowie zapukali do drzwi mieszkania mojego grudziądzkiego wujostwa. Wuj, który otworzył drzwi, zorientował się, że coś jest nie tak, zdziwił się więc ogromnie mówiąc, że żadnego Andrzeja Sobkowiaka tu nie ma. Wykonał również gest zapraszający tych panów do domu i był w tym najwyraźniej tak przekonujący, że oni się wycofali. To była jakaś druga w nocy, ojciec dowiedział się więc, że coś się szykuje, pierwszy dzień stanu wojennego swą scenerią przypominał więc filmy sensacyjne, bo wracaliśmy z Grudziądza do Torunia wsiadając do autobusów i wysiadając na następnych przystankach.

Stan wojenny w 1981 roku w Toruniu. Co się działo? Mamy zdjęcia!