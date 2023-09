Starasz się o dodatek aktywizacyjny po znalezieniu pracy? Musisz spełnić te warunki i przynieść wymagane dokumenty

Dodatek aktywizacyjny to część polityki społecznej. Jego celem jest wsparcie aktywności zawodowej oraz zmniejszanie poziomu bezrobocia, co przybiera postać wypłaty określonych środków pieniężnych. Z założenia dodatek aktywizacyjny motywuje bezrobotnych do podejmowania się pracy . Każdego roku świadczenie przyjmuje inną wysokość.

Możliwość skorzystania z dodatku aktywizacyjnego przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki zezwalające na uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie to otrzymują osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się w agencji zatrudnienia, a także dostarczył odpowiednie dokumenty potwierdzające to, co powyżej. Ostatecznie dodatek ten można otrzymać, jeśli: