Starbucks otworzy swój pierwszy lokal w Toruniu

Krzywa Wieża w Toruniu znów otwarta! Co można tam zobaczyć?

Toruń doceniony przez światową markę

To ewenement w skali kraju, bo zwykle ta sieć do tej pory inwestowała w Polsce tylko w miastach powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Sieć została założona przez Jerry'ego Baldwina, Zev Siegela i Gordona Bowkera w Seattle w stanie Waszyngton w 1971 roku. Do tej pory udało się jej otworzyć prawie 32 tysiące kawiarni w 80 krajach. Starbucks jest jednym z największych na świecie producentów i sprzedawców specjalnych gatunków kawy.