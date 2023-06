Stare telefony komórkowe. Niektóre modele są warte nawet 4 tys. zł! Jaka cena? Które są najcenniejesze?

Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję? Oto szczegóły!

Jak informują na spidersweb, zachętę do tzw. trzepania szuflad wystosowują m.in. zagraniczne dzienniki. Wśród nich można wymienić "Le Soir", dziennik belgiski. W praktyce jednak w wielu krajach świata można dostrzec trend rosnącej popularności starych telefonów komórkowych, wśród których urósł swego rodzaju kult. Zwykle wymienia się tu słynną Nokię 3310, ale również modele motoroli są godne uwagi.

Najcenniejszy stary telefon

Niemal tysiąc euro można dostać za Motorolę Aura R1. To daje ponad 4 tysiące złotych - jest to spora kwota, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że niegdyś telefon ten był sprzedawany za "zaledwie" kilkaset złotych. To jednak nie jest kwota rekordowa. Ten należy m.in. do pierwszego iPhone'a z 2007 roku. Ten na aukcji osiąga kwotę nawet 281 tys. złotych. Mowa tu o wersji nieużywanej (w najlepszym przypadku zafoliowanej), więc jest to bardzo rzadki okaz. Może jednak na rynku znajdą się takie modele.

Co jeszcze jest cenne? Przykłady

Wartościowe telefony komórkowe nie dotyczą marek, ale konkretnych modeli. Przykładem jest Sony Ericson - tu cenny jest słynny model K800i. Wycenia się go niemal na 1000 zł. Z kolei Nokia nGage jest warta 1500 złotych - przynajmniej za wersję nieużywaną. Przechodni telefon połączony z konsolą będzie kosztować niemal 600 złotych.

Gdzie szukać starej elektroniki?

Jeszcze parę la temu najlepszym pomysłem było przeglądanie lumpeksów i wszystkich tych miejsc, gdzie sprzedaje się używany sprzęt. Dzisiaj jednak trudno wypatrzyć tam taką perełkę, ponieważ więcej ludzi jest świadomych tego, jak wielki skarb posiada w swoim ręku. Wciąż jednak można mieć szczęście i znaleźć takie urządzenia w zapomnianym lumpeksie, nawet na śmietniku oraz... w domu na dnie szuflady starej komody. Nieraz zapominamy, gdzie pozostawiliśmy nasz stary sprzęt, którego przestaliśmy używać. Nie zawsze wszakże się wywala telefony po wymianie na nowe. Choć używane są mniej cenne, telefony komórkowe warto wystawić na aukcję, jeśli należą do grona tych poszukiwanych.

Gdzie sprzedać stary, używany telefon? Program orange

Istnieje wiele sposobów na skuteczne sprzedanie telefonu komórkowego. Oczywiście, najlepszą opcją jest wystawienie na aukcję- to daje dobry zarobek w przypadku modeli szczególnie cennych, rzadkich i pożądanych. Wtedy też dobrym pomysłem jest wypromowanie takiej aukcji na grupach na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych. Nie każdy telefon będzie jednak cenny. Wciąż jednak można stare urządzenia. Można to robić m.in. w ramach programu Re Orange. Firma ta odkupuje telefony stare, aby poddać je recyklingowi. Im lepsza jakość urządzenia, tym wyższa jego cena. Celem jest nadanie urządzeniom drugiego życia. Co więcej, orange oferuje nawet bezpłatną wycenę online urządzenia.

Co z Nokią 3310? Ile są warte stare telefony komórkowe?

Warto wspomnieć również o legendarnym wręcz telefonie komórkowym, jakim jest "niezniszczalna" Nokia 3310. Za telefon w doskonałym stanie z dokumentami i ładowarką na aukcjach można dostać od 200 do 400 złotych. Bez pudełka, używany telefon tego typu będzie kosztować około 50 złotych. Jest to poniekąd związane z faktem, że aukcji sprzedaży Nokii 3310 jest bardzo dużo, co też przekłada się na stosunkowo niskie ceny. Niskie, biorąc pod uwagę legendarność telefonu.

Co z nowym sprzętem?

Czy to stały trend, że starsze telefony po latach będą niezwykle cenne? Wydaje się, że niekoniecznie. Dlaczego? Współczesne modele wydają się do siebie bardzo podobne. Nawet w przypadku starszych telefonów komórkowych wysoką ceną cechowały się telefony wyróżniające się jakimiś charakterystycznymi elementami. W przypadku Motoroli, Nokii i Sony Ericsona - a także innych marek można zauważyć, że tylko pojedyncze modele dzisiaj osiągają wyjątkowy sukces. Może to też oznaczać, że nawet wśród współczesnego sprzętu znajdą się pojedyncze, wyjątkowe okazy... Jakie? W tym momencie z pewnością nie da się tego wprost i jednoznacznie ocenić.

Przykłady ofert związanych ze starymi telefonami

5 maja, w chwili pisania niniejszego artykułu, na allegro było kilkadziesiąt aukcji związanych z telefonami komórkowymi. w przypadku większości z nich jednak nie było osób licytujących - czasem w wyniku zbyt wysokiej kwoty wyjściowej. Kilka przykładowych aukcji, w których internauci brali udział, pokazaliśmy w galerii:

