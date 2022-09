Starówka w Toruniu. Ciężki czas dla firm i zastój w nieruchomościach

Dawniej do przetargu na wynajęcie lokalu od gminy w tak prestiżowej lokalizacji ustawiłaby się kolejka. Teraz do drugiego ustnego już przetargu na wynajęcie od miasta lokalu w samym sercu starówki - przy Rynku Staromiejskim 25 - nie zgłosił się nikt. Czy zaporową jest oczekiwana cena, czyli 200 zł netto za metr kwadratowy? Kiedyś by nie była, teraz pewnie jest.