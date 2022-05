Stephen Burum ze Złotą Żabą EnergaCAMERIMAGE 2022. Artysta przyjedzie do Torunia

EnergaCAMERIMAGE 2022. Jaki program?

Przed nami jubileuszowa odsłona Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Wiadomo już, że światowe święto kina odbędzie się w Toruniu pomiędzy 12 a 19 listopada 2022 roku. Organizatorzy imprezy ogłosili w czwartek, 5 maja nazwisko laureata nagrody głównej festiwalu za całokształt twórczości. To Stephen H. Burum, amerykański operator telewizyjny i filmowy, który już zapowiedział swój przyjazd do Torunia.

Najpierw telewizja, potem film

- To wybitny artysta. W pierwszym okresie twórczości pracował głównie dla telewizji. Karierę przy filmach fabularnych zaczął od współpracy z Francisem Fordem Coppolą, Joelem Schumacherem, Halem Ashby. Stworzył wspaniały duet z Brianem de Palmą. Nie wiem, czy jest w Polsce miłośnik kina, który by nie znał „Nietykalnych”, „Mission Impossible”, „Ofiar wojny”, „Życia Carlita”, „Podróży na Marsa” czy „Oczu węża” - wylicza Marek Żydowicz, dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE. - Stephen Burum odwiedzi Toruń i spotka się z gośćmi festiwalu, studentami szkół artystycznych i mieszkańcami Torunia. Będziemy rozmawiali z nim o jego twórczości i o tym, co planujemy realizować w Europejskim Centrum Filmowym Camerimage.

Stephen Burum to autor zdjęć, który niezależnie od gatunku filmowego zawsze dobrze odnajdował się w założonej konwencji, trafnie odczytując intencje reżysera. Świetnie wyczuwał klimat opowiadanej historii i jej naturalny realizacyjny kierunek, by jak najlepiej oddać jej charakter w obrazie, co doceniła nie tylko międzynarodowa publiczność, ale przede wszystkim środowisko filmowe. Szacunek i podziw zdobył między innymi dzięki swojemu nowatorskiemu podejściu oraz odwadze sięgania po najrozmaitsze rozwiązania stylistyczne.

Kolejna nagroda w Toruniu

Za swoje dokonania był nominowany do nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (ASC) za pracę nad filmami "Nietykalni" w 1988 roku, "Wojna państwa Rose" w 1990 roku, by wreszcie otrzymać prestiżową Nagrodę ASC w 1993 roku za zdjęcia do "Hoffy" (przyniosły mu także nominację do Oscara). Jest również laureatem nagrody za Całokształt Twórczości przyznanej mu w 2008 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych. W tym roku tę kolekcję uzupełni Złota Żaba za Całokształt Twórczości dla Autora Zdjęć EnergaCAMERIMAGE 2022.