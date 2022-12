Sto lat Atry. Komu i czemu dodawały kolorów farby z Torunia?

Co ciekawe, podczas okupacji zakład z Mokrego, a konkretnie z Dębowej Góry, zrobił wrażenie również na Niemcach. Stali Czytelnicy na pewno pamiętają fotograficzną zagadkę, jaką prezentowaliśmy tu kilka lat temu. Było to zdjęcie Kurta Grimma przedstawiające fabrykę i sąsiadujące z nią baraki. Fotograf szukał tego typu kontrastów, aby pokazać niemiecki porządek i polski chaos. Źle trafił, Atra była od początku do końca przedsięwzięciem polskim. Ceremonię poświęcenia i otwarcia fabryki bardzo szczegółowo opisało „Słowo Pomorskie” 8 grudnia 1922 roku. Ciekawą relację przytaczamy w całości, zachowując oryginalną pisownię.

Do kogo należała toruńska Atra?

Ile kosztowała czerwień toruńska?

Opis być może wymaga kilku słów wyjaśnienia. Złotówki zostały wprowadzone do obiegu w 1924 roku dzięki reformie ministra Grabskiego. Wcześniej w portfelach znajdowały się polskie marki o bardzo wysokich nominałach, rosnących razem z inflacją.

Według Kazimierza Przybyszewskiego, którego opis przedwojennego toruńskiego przemysłu znalazł się w ósmym tomie Rocznika Toruńskiego, w 1934 roku Atra wyprodukowała 278 ton farb graficznych, co w porównaniu do produkcji z roku 1929 oznaczało wzrost o 300 procent. W pierwszej połowie 1934 roku wyprodukowano w zakładzie 135 ton farb wartości 505 tys. złotych. W latach 1934-1938 zakład zatrudniał ponad czterdziestu pracowników (wcześniej było ich od 20 do 30). Miesięczna produkcja wahała się od około 20 ton w 1934 roku do około 40 ton w roku 1938. Miesięczna wartość produkcji wynosiła wtedy około 100 tysięcy złotych.

Swoją drogą te wykopaliska dotyczące przedwojennego toruńskiego przemysłu są bardzo ciekawe. Katalogi działających wtedy w mieście firm pokazują świat zupełnie dziś zapomniany. Wspominaliśmy niedawno o toruńskich odmianach kwiatów wyhodowanych i sprzedawanych przez Hozakowskiego, czy podobnie było również z Atrą? Oczywiście! W wydanym w 1931 roku katalogu, dostępnym w kujawsko-pomorskiej bibliotece cyfrowej, można znaleźć na przykład czerwień toruńską skoncentrowaną, po 22,5 zł, oraz czerwień toruńską zwykłą – po 15,3 zł. Toruńskie czerwienie musiały pochodzić z najwyższej półki, były bowiem droższe od produkowanych pod Dębową Górą czerwieni warszawskiej, poznańskiej, lwowskiej, ognistej… Różnym odmianom czerwieni poświęcona jest cała strona.