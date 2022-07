Stracisz prawo do murowanego grobowca? Rząd planuje rewolucje na cmentarzach!

Co jeśli zarządca podejmie decyzję o likwidacji grobu przed czasem?

Czy obecnie można usunąć murowany grobowiec?

Obecnie funkcjonujące przepisy jasno wskazują, że likwidacja grobowca murowanego jest w praktyce praktycznie niemożliwa. Wynika to z uznania zasady, że pochówek jest przedłużeniem prawa do użytkowania grobu i to bez konieczności uiszczenia dodatkowych opłat.