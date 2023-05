Stracisz w 2024 roku w Polsce! "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Oto lista potencjalnych strat w przyszłym roku

Najmniej zarabiający. Płaca minimalna ostro w górę

Inflacja podbije minimalną pensję, która tak samo jak w tym roku, także w 2024 r. będzie dwukrotnie podniesiona. Jakich kwot można się spodziewać? Obecnie najniższa krajowa wynosi 3 tys. 490 zł brutto i od 1 lipca wzrośnie do kwoty 3 tys. 600 zł brutto. W 2024 r. minimalna pensja powinna wzrosnąć co najmniej do kwoty 4 tys. 254 zł 40 gr brutto – wynika z wyliczeń ekspertów. Możliwe jednak, że i tu rząd zdecyduje się na większą podwyżkę. Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawi swoją propozycję na wzrost najniższej krajowej.