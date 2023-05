Studenci z Ukrainy w Toruniu. Spotkał się z nimi m.in. dziennikarz "Nowości"

Program „Study Tours To Poland” polega on na tym, że osoby studiujące w Ukrainie poznają różne zakątki Polski, dowiadując się co nie co o naszej kulturze i zwyczajach. Spotykają się też z różnymi aktywistami, urzędnikami, zwiedzają muzea. Byli nie tylko w Toruniu, ale też w Bydgoszczy i Gdańsku.

16 maja w Centrum Integracji Łącznik przy Podmurnej w Toruniu spotkali się z dziennikarzem "Nowości" Wojciechem Pierzchalskim.

- Rozmawialiśmy o mediach tradycyjnych i internetowych, o zaletach oraz wadach jednych i drugich, czy o pracy dziennikarzy. Dużo sobie powiedzieliśmy o wpływie mediów na postawy ich odbiorców, a także o wyzwaniach, z którymi muszą sobie radzić nie tylko dziennikarze, ale też czytelnicy, słuchacze i widzowie - opowiada Wojciech Pierzchalski.