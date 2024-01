Studniówka 2024. Szalona zabawa maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA]

Po kilkunastu godzinach po maturzystach z VII Liceum Ogólnokształcącego na studniówkową zabawę do hotelu "Filmar" w Toruniu przybyli ci z III Liceum Ogólnokształcącego. Ich zabawa w tym miejscu rozpoczęła się w sobotę 13 stycznia o godzinie 19.

Studniówka 2024. Maturzyści z toruńskiego III LO też postawili na "Filmar"

- Decyzja o miejscu, w którym odbędzie się studniówka należała do komitetu organizacyjnego, oczywiście jest poza dyrekcją szkoły. Do dyrekcji należy przyjęcie zaproszenia na to wydarzenie - śmieje się Andrzej Więckowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.