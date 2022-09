Stwardnienie rozsiane. Czy trzeba bać się choroby? Jakie objawy stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex - SM) to nieuleczalna choroba neurologiczna o nieznanym pochodzeniu. Należy do tzw. chorób autoimmunologicznych. W przypadku SM oznacza to, że układ odpornościowy funkcjonuje w sposób niewłaściwy i uszkadza mielinę, czyli osłonki komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Impulsy nerwowe nie dochodzą tam, gdzie trzeba.

Jeśli uszkodzenie mieliny jest poważne, w miejscu, w którym została ona zaatakowana, powstaje stwardniała blizna. Stąd też wzięła się nazwa choroby – sclerosis oznacza zbliznowaciałe stwardnienie, powstałe w miejscu uszkodzenia mieliny, a multiplex — liczne miejsca w ośrodkowym układzie nerwowym, w których uszkodzenia powstają.

Miejsce powstania uszkodzeń ma wpływ na konkretne czynności wykonywane przez chorego pacjenta. Jeżeli blizna powstanie w mózgu lub rdzeniu kręgowym w miejscu odpowiadającym za poruszanie się lub widzenie, wtedy pacjent ma zaburzenia właśnie w tym obszarze.