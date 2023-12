Styl życia Muńka Staszczyka. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat

Muniek Staszczyk i T. Love

60. urodziny

Muniek Staszczyk w związku z 60 urodzinami udzielił ostatnio kilku wywiadów, w których opowiadał o swoim życiu, które w ostatnich latach zmieniło się po przebytym udarze.

Lider zespołu T.Love doznał go, gdy był w Londynie na koncercie Boba Dylana. Upadł w pokoju hotelowym i znaleziono go dopiero 13 godzin później. Trafił wtedy do szpitala w Londynie. Po przyjeździe do Polski był hospitalizowany w jednym z warszawskich szpitali.

- To było doświadczenie graniczne. Bogu i lekarzom zawdzięczam to, że sobie tu teraz siedzimy i rozmawiamy. Zastanawiałem się, czy ciągnąć to jeszcze, czy może zakończyć na dobre granie - mówił w jednym z wywiadów.

Na szczęście dla słuchaczy pomysłu o zakończeniu działalności muzycznej nie wprowadził w życie. Zaczął za to bardziej dbać o siebie i przywiązywać wagę do zdrowych nawyków żywieniowych. Odstawił m.in. alkohol i kawę.