Świadczenia finansowe dla ubogich rodzin. Takie wsparcie możesz otrzymać teraz w Polsce!

Wiele rodzin w Polsce ma bardzo niskie lub niskie dochody. Często jest to sytuacja absolutnie przez nie niezawiniona. Mając to na względzie państwo stara się ulżyć tym rodzinom w trudnej sytuacji. Dlatego też dostępne są rozmaite formy wsparcia oraz liczne dodatki. Co dokładnie mogą otrzymać najubożsi? Kiedy przysługują im świadczenia i zasiłki? Zobaczcie!

Pomoc najuboższym - zasiłek rodzinny

W Polsce zakłada się pomaganie najuboższym na wiele różnorodnych sposobów. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest dawanie zasiłku rodzinnego. W Polsce ma to na celu wspieranie rodzin, w których dochody są niskie. Sam zasiłek ma z założenia wspierać wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Przeciętnie tego typu dochód nie przekracza 674 zł - wtedy przysługuje ten zasiłek. Jeśli dziecko w rodzinie ma orzeczenie o niepełnosprawności, limit dochodu jest wyższy i wynosi 764 zł na osobę. Ile wynosi taki zasiłek? 95 zł - dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat;

124 zł dla dziecka między 5 a 18 rokiem życia;

135 zł - dla dziecka między 18 a 24 rokiem życia.

Wsparcie z pomocy społecznej

Biedne rodziny mogą ubiegać się o dodatkową pomoc w postaci zasiłku z MOPSów. Dotyczy to rodzin, w których osoba samotna zarabia nie więcej niż 719 złotych miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie jest to kwota 600 złotych. To w ramach tego wsparcia przyznaje się:

Zasiłek stały;

Zasiłek okresowy;

Zasiłki celowe. Szczegółowo omówione są one poniżej.

Zasiłek stały - komu przysługuje?

Osoby mogą się ubiegać o tzw. socjalny. Jest on przyznawany osobom, które mieszkają m.in. w domu pomocy społecznej lub chcą mieć przyznany status osoby samotnie gospodarującej. Limity otrzymywania zasiłku wynosi 776 złotych dla osoby samotnie gospodarującej. Jeśli jest to osoba mieszkająca w rodzinie, która i tak ze względu na niepełnosprawność nie może się samodzielnie utrzymać, musi spełnić kryterium dochodu 600 zł na osobę. Zasiłek ten wynosi od 30 do 719 zł miesięcznie. W praktyce do dochodu zostanie dodane tyle, aby ta osoba miała ostatecznie 776 lub 600 złotych (zależnie od tego, czy mieszka sama czy z rodziną).

Dla kogo zasiłek okresowy?

Ten rodzaj zasiłku jest przyznawany osobom w trudnej sytuacji bez dochodów lub z bardzo niskimi dochodami. Jednocześnie osoby te cechuje konieczna potrzeba zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Zwykle jest to powiązane m.in. z niepełnosprawnością lub długą chorobą. Tu zasiłek jest przyznawany w zależności od różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny. Z zasady minimalną kwotą zasiłku jest 20 zł. Jednocześnie nie może być to mniej niż 50% wskazanej wyżej różnicy. Tu obowiązują podobne limity dla osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie, co w przypadku zasiłku stałego. Jest to kolejno dochód 776 zł i 600 zł na osobę.

Czym są zasiłki celowe?

Są to środki przeznaczone bezpośrednio na zaspokojenie pewnej konkretnej potrzeby bytowej rodziny. Opiera się na częściowym lub całościowym pokrywaniu kosztów:

Odzieży;

Leków;

Artykułów spożywczych;

Opału;

Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;

Podstawowych przedmiotów użytku domowego;

Kosztów zorganizowania pogrzebu.

Zasiłek celowy mogą otrzymać osoby bezdomne i takie, które nie mają dochodu oraz nie mają prawa do zasiłków rodzinnych. Tu także obowiązują kryteria 776 zł dochodu dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 złotych na osobę w rodzinie.

Pożyczka ze strony gminy

W ramach wsparcia dla najuboższych poszczególne gminy mogą przyznawać rodzinie pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki. Każda gmina indywidualnie określa warunki udzielenia i spłaty pożyczki.

Prawo do bezpłatnego posiłku

Jeśli zarobki na rodzinę nie przekraczają 150% kryterium dochodowego, każdy członek rodziny ma prawo do bezpłatnego posiłku. W przypadku dzieci i młodzieży obowiązuje kryterium w wysokości 200 procent kryterium dochodowego na osobę.

Chcesz mieć własne mieszkanie? Takie formy wsparcia są dostępne

Podstawowym rozwiązaniem ze strony gminy jest przyznanie mieszkania komunalnego. Ostatnio jednak coraz więcej mówi się o wchodzącym od lipca 2023 roku wsparci w postaci bezpiecznego kredytu 2%. W tym przypadku możliwości wyboru mieszkania będą większe niż w przypadku mieszkań komunalnych. Jeśli dochód na osobę nie przekracza najniższej emerytury, można również otrzymać lokal socjalny.

Może być tak, że rodzina ma własne mieszkanie. Problemem jest jednak jego utrzymanie. W takim przypadku można wystąpić do gminy z prośbą o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest to możliwe wtedy, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku dodatek nie przekroczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o:

40% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

30% w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dodatki dla rodziny z zasiłkiem rodzinnym

Rodziny, które otrzymują te świadczenie, mogą starać się o dodatki.