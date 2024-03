Świadczenie rodzinne ograniczone - kto kwalifikuje się do dodatkowych tysiąca złotych?

Rodzice po urodzeniu dziecka mogą liczyć na wsparcie finansowe państwa. Kilka lat wprowadzono 500 plus, zamienione w tym roku na 800 plus. Oprócz tego rodzicom przysługuje tzw. becikowe. Innym wsparciem jest świadczenie rodzicielskie. Dotyczy ono tych, którzy, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Do grona tych osób można zaliczyć studentów, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.