Świąteczny catering w Toruniu i okolicach. Ofert jest dużo, ale ceny raczej wysokie

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Czas więc pomyśleć o tym, co podamy na bożonarodzeniowym stole. Nim zaczniemy planować menu, warto zajrzeć do lokali w Toruniu i okolicach, które przygotowały swoją ofertę. Wśród propozycji pojawiły się zarówno tradycyjne dania, jak i nieco bardziej oryginalne kompozycje smakowe. Zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze oferty na catering świąteczny. Sprawdźcie Państwo sami, co można zamówić i za ile!

W świątecznym menu Karczmy „Spichrz” z ul. Mostowej w Toruniu znajdziemy przystawki, dania główne i zupy. W tej pierwszej sekcji mamy m.in. tatar z pstrąga 100 g/38 zł, pasztet z karpia 500 g/60 zł i roladę ze szczupaka 50 g/22 zł. Wśród dań głównych znajdziemy zrazy wołowe w sosie 200 g/52 zł, kaczkę pieczoną połowa sztuki za 62 zł i różne rodzaje pierogów mrożonych – 10 sztuk za 36 zł. W zestawieniu są też zupy – barszcz czysty – 0,8 l/36 zł i borowikowa z kluseczkami 0,8 l/49 zł. Zamówienia przyjmowane są do 15 grudnia.