Sygnały alarmowe i ostrzegawcze w Polsce. Jakie są? Ile trwają? Co masz robić gdy zabrzmi syrena alarmowa? Piotr Paszelke

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze są ustanowione w celu jasnego przekazywania informacji o zaistniałych zagrożeniach różnego rodzaju. System ostrzegania podlega konkretnym regulacjom. Każdy obywatel powinien wiedzieć, jakie to są komunikaty i co należy robić po ich zaistnieniu. Leży to przede wszystkim w interesie bezpieczeństwa każdego z nas. Co zatem należy wiedzieć o sygnałach alarmowych? Na co należy zwracać szczególną uwagę, jeśli chcemy zachować bezpieczeństwo?