Symulujesz czy chorujesz? ZUS masowo kontroluje Polaków. Tak wygląda i przebiega kontrola w domu

Symulujesz, że chorujesz? Dla ZUS każdy taki przypadek jest okazją do wstrzymania zasiłku dla "chorego". Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim? Jak wygląda kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Kiedy możemy być skontrolowani?

Kontrole ZUS po pandemii

Okres pandemii był specyficzny pod wieloma względami. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich dotknęło również kontroli przeprowadzanych przez ZUS. Osłabienie pandemii jednak sprawiło, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogli powrócić do sprawdzania, czy chorzy pobierający zasiłki nie są przypadkiem symulantami. Widać to m.in. po tym, że w II kwartale liczba kontroli wzrosła niemal o 1/3 w stosunku do II kwartału roku 2021.

Tego lepiej nie robić na zwolnieniu lekarskim?

Głównym zadaniem tzw. L4 jest powrót do sił i zdrowia. Regeneracja nie musi oznaczać leżenia w łóżku (to nieraz jest wręcz niewskazane), jednak nie wolno podejmować aktywności, która może doprowadzić do pogorszenia się naszego stanu zdrowia. Podobnie, nie wolno robić nic, co mogłoby sugerować, że... jesteśmy sprawni i nie powinniśmy przebywać na zasiłku chorobowym. Przede wszystkim nie wolno podejmować się pracy zarobkowej!

Czym jest kontrola ZUS?

Kontrola ZUS jest prostą, dopuszczalną weryfikacją tego, czy osoba znajdująca się na zwolnieniu lekarskim faktycznie wywiązuje się z umowy, jaka jest powiązana z otrzymaniem zasiłku chorobowego. W zwolnieniu lekarskim jest wskazane miejsce, które urzędnik może odwiedzić. Tam też powinien znajdować się chory. Oczywiście, jeśli chorego nie ma na miejscu, wciąż jest szansa na usprawiedliwienie nieobecności. Jeśli jednak tego nie zrobi, może mieć wstrzymane wypłacanie zasiłku chorobowego.

Jak w praktyce może wyglądać przebieg kontroli ZUS?

Co do zasady urzędnicy powinny udawać się bezpośrednio do domów chorych. W praktyce jednak nie musi tak być. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby lekarz orzecznik wezwał chorego na badania. Jednakże rzadko bywa tak, że to ZUS sam z siebie decyduje się na sprawdzenie pracownika. Zazwyczaj decyzje o przeprowadzeniu kontroli wynikają z informacji przekazywanych przez pracodawców. Dla nich zaś powodem kontaktu z ZUS-em jest np. to, że pracownicy na zwolnieniu pokazują na mediach społecznościowych, że wcale nie są tacy chorzy, jak mogłoby się wydawać.

ZUS może wezwać na komisję lekarską?

To właśnie komisja lekarska działająca przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialna za wydawanie orzeczeń potwierdzających czasową niezdolność do wykonywania pracy. Jest ona pochodną wywiadu chorobowego, a także wyniku różnorodnych badań lekarskich. Kluczowe jest jednak to, że ZUS ma prawo, aby pracownik stawił się na komisji lekarskiej. Jeśli jest to uzasadnione (po złożeniu wniosku przez chorego), komisja może odbyć się w miejscu jego pobytu.

Kiedy najczęściej wypadają odwiedziny pracowników ZUS?

Nie ma ustalonej jednej pory, gdy pojawiają się pracownicy ZUS. W praktyce jednak wyłącznie nadgorliwcy udadzą się do chorego poza godzinami pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak przepisy nie zabraniają wybierania innych godzin. Kluczowe jest jedynie to, że kontrole nie mogą naruszać ani godności, ani dóbr osobistych chorych pracowników.

Czy możemy spodziewać się kontroli ZUS w weekend?

Podobnie wygląda kwestia soboty oraz niedzieli. Kontrola ZUS może być przeprowadzona nawet w trakcie niedzielnego obiadu! Jak zostało to jednak zaznaczone wcześniej, oznaczałoby to przeznaczanie na kontrole czasu wolnego pracownika urzędu, więc prawdopodobieństwo takiej kontroli jest niewielkie.

Czy musimy zwrócić świadczenie z ZUS?

Jeśli podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim zostanie nam udowodnione, że robimy coś, czego nie powinniśmy, możemy spodziewać się utraty możliwości korzystania ze świadczenia ZUS. Co więcej, urzędnicy ZUS-u mogą nawet zażądać od pracownika, aby zwrócił on pobraną dotychczas kwotę zasiłku. Problemem może być to, że pracodawca może chcieć zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym.