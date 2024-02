"Synu, daj znak życia!". Zaginiony Kamil Galczak z Torunia wciąż poszukiwany. Nagrał go monitoring

Toruńska policja zapewnia, że robi wszystko, co w jej mocy, by odnaleźć 32-latka. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście. Osoby, które znają miejsce pobytu tego mężczyzny proszone są o przekazywanie informacji. - Kamil Galczak nadal jest poszukiwany - potwierdza nam w czwartek (22.02) st. sierż. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego komendy.

- Kamilu, daj jakikolwiek znak życia! To teraz najważniejsze - apeluje za naszym pośrednictwem pani Bożena.

Młody torunianin cierpi na porażenie mózgowe. Mieszka z matką przy ul. Batorego. Pani Bożenia nie kryje w rozmowie z "Nowościami", że w ostatnim czasie relacje między nimi bywały trudne. Od trzech tygodni jest w traumie. Bardzo chce wierzyć w to, że syn gdzieś jest - oby cały i zdrowy. Bierze pod uwagę najróżniejsze scenariusze.

Kamil Galczak zaginął 4 lutego. Co nagrał monitoring w sobotę i niedzielę?

Kamil Galczak ostatni raz był widziany w niedzielę, 4 lutego. - O godzinie 21.00 wieczorem syn wyszedł z domu przy ul. Batorego do sklepu. I już nie wrócił - mówi nam pani Bożena. - Powiedział mi, że idzie tylko "Żabki" (tej przy ul. Kościuszki, na przeciwko kościoła) kupić starter do telefonu. Ale komórki ze sobą nie wziął. Na pewno jednak zabrał ze sobą dokumenty, w tym dowód osobisty. To widziałam.