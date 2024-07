Sypią się mandaty nad jeziorem w Kamionkach. Jest tam nowa organizacja ruchu

Przed obecnym sezonem zmieniła się organizacja ruchu w ośrodku letniskowym nad jeziorem w Kamionkach Małych. Wielu kierowców przyjeżdżających do najpopularniejszego podtoruńskiego kąpieliska na to nie zważa.

Przed obecnym sezonem zmieniła się organizacja ruchu w ośrodku letniskowym w Kamionkach Małych, nad jeziorem Kamionkowskim. Przed wjazdami do niego i od zachodniej, i wschodniej strony pojawiły się znaki "strefa zamieszkania".

Nowa organizacja ruchu w Kamionkach: jest tu strefa zamieszkania

Inicjatorem wprowadzenia tej zmiany jest kilka osób, a wśród nich - Marcin Sztuba. Można stwierdzić, że stał się kamionkowskim szeryfem. - Bywam często w Kamionkach. Postanowiłem działać, gdy na moich oczach dziecko w ostatnich chwili odskoczyło przed samochodem jadącym z nadmierną prędkością główną drogą przez ośrodek, która tak naprawdę jest deptakiem - wyjaśnia Marcin Sztuba. Na głównej drodze w ośrodku letniskowym w Kamionkach zamontowano ostatnio dwa nowe progi zwalniające

Z Marcinem Sztubą umówiliśmy się na spacer główną drogą w ośrodku w Kamionkach. Jeszcze przed jego zachodnią bramą, przy parkingach, stoi pierwsza tegoroczna nowość - to znak "strefa zamieszkania". Dalej pojawiły się dwa nowe progi zwalniające. W sumie są cztery. - Zabiegamy o montaż jeszcze trzech kolejnych. Dojdą dwa na drodze w ośrodku oraz jeden przed zachodnim wjazdem do niego. W ten sposób bezpieczniejsi będą piesi zmierzający do i ze znajdującego się w tym rejonie przystanku autobusowego. Przycięte zostaną także krzaki rosnące wzdłuż drogi w ośrodku. To zwłaszcza na jej łuku powinno poprawić widoczność. Dzięki temu i dzięki nowym progom piesi przemieszczający się między plażą nad jeziorem a barami działającymi wzdłuż drogi powinni być bezpieczniejsi. To główny cel tych wszystkich zmian - mówi Marcin Sztuba.

Strefa zamieszkania w Kamionkach: parkujący kierowcy łamią przepisy

Z Marcinem Sztubą docieramy na wschodni kraniec ośrodka. Tu także stoi znak "strefa zamieszkania". Takie oznakowanie jest też przy drogach odchodzących od tej głównej. W praktyce to ona jest ową strefą zamieszkania.

- Niestety, kierowcy na to nie zważają. W ostatni weekend czerwca, gdy zrobiło się upalnie i do Kamionek przybyło wiele wypoczywających osób, samochody były parkowane w strefie w miejscach, w których ich być nie powinno. Niektórzy nawet przesuwali kamienie ułożone na poboczu i umożliwiające postój, by móc zostawić samochód. Wzdłuż drogi był sznur zaparkowanych samochodów - opowiada Marcin Sztuba i pokazuje w komórce zdjęcia z weekendu.

W Kamionkach doszło więc do powtórki z Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu z początku czerwca. Także tu jest strefa zamieszkania. Mimo oznakowania kierowcy parkowali samochody gdzie popadnie, na przykład na nowo urządzonych terenach zielonych. Przypomnijmy, że w strefie zamieszkania obowiązują następujące zasady: pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem i może korzystać z całej szerokości drogi;

20 kilometrów na godzinę to maksymalna prędkość, z którą może się w niej poruszać samochód;

parkowanie w strefie zamieszkania jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Sytuacja z ostatniego czerwcowego weekendu w Kamionkach skończyła się wzywaniem na miejsce policji. Posypały się mandaty. - Wyjaśniła się sytuacja dotycząca oznakowania w ośrodku Kamionkach i dzięki temu łatwiej jest nam egzekwować prawo - przyznaje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komenda Miejska Policji w Toruniu, na terenie działania której znajduje się ośrodek. - Podczas działań w ostatni weekend czerwca kierowcy byli karani mandatami.

Nowa organizacja ruchu w Kamionkach: obowiązuje od końca kwietnia

O tym, że wielu kierowców nie zważa na nowe oznakowanie w Kamionkach, przekonaliśmy się podczas wspomnianego spaceru główną drogą ośrodka. Jeden z samochodów przejechał nią z prędkością dużo większą niż 20 km/h. Kierowcy do nowego oznakowania powinni się już przyzwyczaić. Zostało zamontowane ponad dwa miesiące temu.

- Znaki pojawiły się dokładnie 26 kwietnia, na wniosek osób z ośrodka - mówi Mateusz Kacprowicz z Powiatowego Zarządu Dróg.

Ta instytucja administruje drogą w Kamionkach. W przeszłości została przekazana powiatowi przez gminę Łysomice. - Kierowcy faktycznie nie zwracają uwagi na nowe oznakowanie. Po jego zamontowaniu, gdy sprawdzaliśmy sytuację i szliśmy drogą, trąbił na nas kierowca przejeżdżającego samochodu. Nie miał prawa, bo w strefie zamieszkania to piesi mają pierwszeństwo - zauważa Mateusz Kacprowicz. Nową organizację ruchu z zadowoleniem przyjął wójt gminy Łysomice Piotr Kowal. - Trzeba zadbać o bezpieczeństwo wypoczywających, tym bardziej że wśród nich jest wiele dzieci. Najlepiej byłoby zakazać ruchu na terenie ośrodka. Na to rozwiązanie nie ma jednak zgody właścicieli znajdujących się tu nieruchomości. Zabiegamy natomiast o to, by w budynku, który powstał przy głównej drodze w ośrodku w ubiegłym roku, dyżurowali policjanci, przynajmniej w weekendy. Ich widok na pewno odpowiednio podziałałby na tych, którzy próbują łamać przepisy. Na razie z tego budynku korzystają ratownicy wodni. Kierowcy natomiast nie powinni narzekać. Mają do dyspozycji dwa duże parkingi po obu stronach drogi, przy zachodnim wjeździe do ośrodka - mówi wójt Kowal.

Tak można dotrzeć do Kamionek: pociąg lub rower zamiast samochodu

Postój na obu parkingach kosztuje 15 złotych od samochodu, bez limitu czasu. Można się domyślać, że chęć uniknięcia opłaty powoduje nielegalne parkowanie wzdłuż drogi w strefie zamieszkania. Przypomnijmy, że wstęp na plażę w Kamionkach kosztuje 12 złotych - tylko dzieci do siedmiu lat nie płacą.

Jaka jest alternatywa w kwestii dojazdu do Kamionek z Torunia? Można dotrzeć rowerem - prowadzi tu droga rowerowa. Są też połączenia kolejowe. Oto one: Godziny odjazdu z dworca Toruń Wschodni: 7.00, 7.44, 11.27, 14.27, 15.36, 16,36, 18.18, 19.18, 20.01, 22.43 - podróż trwa 12-14 minut, bilet normalny kosztuje 5,80 złotych,

Godziny odjazdu ze stacji Kamionki Jezioro: 5.05, 6.06, 7.04, 8.18, 9.33, 12.45, 15.57, 17.02, 18.12, 20.56 - podróż trwa 13-15 minut, bilet kosztuje 5,80 złotych. Alternatywę warto rozważyć, bo w Kamionkach zaparkować samochód będzie jeszcze trudniej. W lesie po wschodniej stronie ośrodka Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ustawiło w tym tygodniu znaki tego zakazujące. W ostatni czerwcowy weekend, także tu było wiele zaparkowanych samochodów. Teraz taki postój również zakończy się mandatem.

- Drogą na wschód od ośrodka można będzie więc tylko przejechać w kierunku stacji kolejowej. Na tym nasze zabiegi o poprawę bezpieczeństwa się nie kończą. Jesteśmy w kontakcie z policją wodną i będą częstsze kontrole osób pływających po jeziorze. Problemem są choćby pływający rowerami wodnymi bez kapoków - dodaje Marcin Sztuba.

