Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Strzałowej będzie gotowa do przyjęcia dzieci od 1 września

- Większe wyposażenie, typu meble, stoły, krzesła czy tablice multimedialne zapewni firma Strabag - kontynuuje dyrektorka SP 12. - Reszta należy do mnie. Jestem bardzo wdzięczna pani dyrektor Wydziału Edukacji Annie Łukaszewskiej, która zainicjowała moją współpracę z dyrektorami dziesięciu szkół i przedszkoli. Te osoby bezinteresownie doradzają mi, co trzeba zamówić. To nieoceniona pomoc, za którą bardzo dziękuję. Uzbierało się już kilkaset pozycji, kto wie, czy liczba nie przekroczyła już tysiąca. Chodzi na przykład o wyposażenie stołówki, komputery, zabawki do przedszkola, dywany, sprzęt do utrzymania czystości, książki do biblioteki, przyrządy do sali gimnastycznej i tego typu rzeczy, które trzeba będzie kupić w przetargach. Skala tego jest ogromna, ale muszę dać radę, tak sobie obiecałam. Nie ma innego wyjścia. Szkoła i przedszkole będą gotowe do przyjęcia dzieci od 1 września.