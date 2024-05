SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury! O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [17.05.2024]

Wysoka waloryzacja emerytur

Większe 500 plus dla seniora

Specjalnym świadczeniem uzupełniającym jest tzw. 500 plus dla seniora . Działa ono w Polsce o 2019 roku i dotąd nie podlegało waloryzacji. Jednak 2024 rok jest wyjątkowym również pod tym względem. O ile sama wysokość świadczenia nie wzrosła, wzrosły limity uprawniające do otrzymania dodatkowego świadczenia.

Od 1 marca wzrośnie też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z kwoty 2157,80 zł do 2419,33 zł brutto. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł brutto - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

13. i 14. wyniosą niema 4,5 tys. zł?

Co z 14. emeryturą? Otrzymają ja emeryci mający emeryturę na poziomie do 2900 zł brutto. Wtedy też świadczenie to wyniesie nawet 2650 zł brutto, czyli 2200 zł netto. Tak wychodziłoby przynajmniej z zeszłorocznych stawek. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że tegoroczna czternastka będzie niższa i to znacząco. Wypłata dopiero w sierpniu/wrześniu, więc jeszcze decyzje ostatecznie zostaną podjęte.