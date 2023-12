SZOK! W 2024 roku otrzymasz 1500 zł co miesiąc na dziecko po Twoim urlopie macierzyńskim. Trzeba spełnić tylko te warunki

Rewolucyjne "Babciowe" na horyzoncie

Program "Babciowe" to inicjatywa mająca wesprzeć kobiety w Polsce w powrocie do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie wsparcia w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, co ma umożliwić rodzicom skorzystanie z opieki nad maluchem.