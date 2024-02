Szokujące absurdy na drogach. Nie uwierzysz w to co zobaczysz!

Kto z Was, chociaż raz w życiu, zobaczył nieracjonalnie ustawiony znak drogowy? Z pewnością większość użytkowników dróg i chodników przynajmniej raz natknęła się na przykłady absurdów drogowych. Kiedyś w Polsce taki widok to była normalność. Obecnie nieco rzadziej widzimy przykłady nieracjonalnych rozwiązań drogowych. Jednak dalej się to zdarza.

Nie do końca przemyślane ustawienie znaków drogowych na polskich drogach przyprawić może niejednego kierowcę o ból głowy. Co robić w takich sytuacjach? Nie bardzo wiadomo. Ważne jest jednak, by zachować czujną głowę i dostosować swoje zachowanie do aktualnych warunków na drodze.

Zobaczcie sami przykłady irracjonalnych absurdów drogowych z Polski w naszej galerii: