Szóste miejsce FC Reiter Toruń. "Sezon był przyzwoity, nawet dobry, choć z lekkim niedosytem"

- Sezon był przyzwoity, nawet dobry, choć z lekkim niedosytem. Medal nie był w naszym zasięgu, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Niestety, po drodze pogubiliśmy trochę punktów do Dremanu Komprachice. Szybko straciliśmy kontakt i przez to nie walczyliśmy do końca o czwarte miejsce, a to też był nasz cel. Sezon był jednak całkiem dobry i widać, że zarówno w zespole, jak i w mojej pracy, są rezerwy, choć jestem tutaj już pięć lat. Jestem zadowolony z kreowania sobie pozycji strzeleckich przez naszych zawodników, nad czym dużo pracowaliśmy. Kolorytu dodała nam gra dwóch Kolumbijczyków, choć najpierw musieliśmy zadbać o ich odpowiednie wprowadzenie do zespołu. Obaj z miejsca stali się idolami kibiców, zwłaszcza tych najmłodszych, co pokazało, że zakontraktowanie ich było słuszną decyzją. W tym naszym szukaniu zagranicznych zawodników jest harmonia - nie jest ich za dużo, ale w sam raz - powiedział Łukasz Żebrowski, szkoleniowiec torunian.