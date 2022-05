Szpitale przywracają odwiedziny. To znak, że w Toruniu skończyła się epidemia?

16 maja zniesiono w Polsce stan epidemii, który trwał od 20 marca 2020 roku, a więc przeszło dwa lata. Obecnie w naszym kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Liczba pacjentów zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych sukcesywnie spada. Ministerstwo Zdrowia publikuje raporty z danymi już nie codziennie, lecz co tydzień. 17 maja resort poinformował, że w szpitalach w Polsce przebywa 661 pacjentów z COVID-19. Jedną z oznak powrotu do normalności jest przywrócenie odwiedzin w szpitalach.

również w Toruniu.

- Jest zalecenie, że, jeżeli sytuacja epidemiczna w danym szpitalu na to pozwala, to żeby rodziny, najbliżsi pacjentów, osoby odwiedzające mogły być w szpitalu i żeby te wizyty nie były w jakikolwiek sposób ograniczane do określonych godzin, dni, żeby była możliwość cyklicznego, systematycznego odwiedzania pacjentów - mówi rzecznik ministerstwa zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.