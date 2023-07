Szukasz sposobu na kleszcze? Tego nie lubią! Jak ochronić siebie i zwierzęta? redpp

Atakujące kleszcze są częstym problemem wyjść na spacery i do lasu. Można sobie jednak z nimi poradzić. Jakie są zalecenia? Oto one:

Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu!