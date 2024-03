Szybki zwrot podatku? Przed rozliczeniem z US musisz spełnić określone wymogi u Urzędzie Skarbowym

Termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok

Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok mija 30 kwietnia. Do tego czasu można złożyć deklarację drogą tradycyjną... ale też i elektronicznie. Co istotne, nie trzeba czekać do końca tego terminu, a w zasadzie już od 15 lutego można wypełniać e-PITy, czyli rozliczenia podatkowe drogą elektroniczną. Z kolei pracodawcy do końca lutego mają obowiązek przekazać rozliczenia pracownikom - to jednak zwykle robią o wiele wcześniej.