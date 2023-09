Ta babcia zaskakuje aparycją! Yazemeenah Rossi jest najpiękniejszą babcią na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami

Najpiękniejsza babcia na świecie

To spełnienie i akceptację samej siebie widać doskonale na publikowanych zdjęciach. W pięknych okolicznościach przyrody kobieta prezentuje się doskonale. Urody oraz figury pozazdrościć mogłyby jej o wiele młodsze kobiety.

68-letnia Yazemeenah Rossi często nazywana jest najpiękniejszą babcią na świecie. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie zamieszcza nowe zdjęcia. Jej konto śledzi ponad 330 tysięcy osób. Jej kariera modeliki na dobre rozwinęła się w momencie, gdy inni kończą przygodę z tym zawodem. Miała ponad 30 lat. Do tej pory wystąpiła na dziesiątkach okładek na świecie oraz wzięła udział w wielu sesjach i kampaniach reklamowych.

Sposób na urodę

- Używam dużo olejku na moją skórę. Na włosy nakładam olej rzepakowy. Raz w tygodniu szoruję skórę oliwą z oliwek i cukrem, a do tego codziennie jem awokado i organiczne mięso i ryby. Nie robię nic ponad to. Jednak uważam, że bardzo ważne jest to, żeby być ze sobą szczęśliwym w każdym wieku - powiedziała w jednym z wywiadów.

Yazemeenah Rossi urodziła się w 1955 roku na Korsyce. Wychowywali ją dziadkowie, ponieważ ich sytuacja finansowa była nieco lepsza niż jej rodziców. Seniorzy nie mieli bieżącej wody ani prądu, ale prowadzili restaurację na plaży.