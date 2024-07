Ta grupa emerytów otrzyma 258 zł dodatku co miesiąc!

Ci emeryci otrzymają 258 zł dodatku

Liczna grupa emerytów może starać się o specjalny bonus do emerytury. Dla kogo jest ten dodatek i jak się o niego ubiegać? Skierowany został do konkretnej grupy emerytów. Nie wystarczy być w tej grupie, ponieważ trzeba jeszcze spełnić pewne kryteria.

Jeśli jesteś związany/związana z wykonywaniem zawodu ratowniczego, to możesz liczyć na ten dodatek. W 2024 roku wynosi on 258 zł co miesiąc. W skali roku daje to 3 tys. 96 zł. Raz przyznane świadczenie ratownicze, wypłacane jest dożywotnio. Nie każdy jednak może się o nie ubiegać. Oprócz bycia ratownikiem, należy spełnić określone kryteria.