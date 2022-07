Ta wiedza może uratować życie Twoje i Twoich bliskich! Co podać przy wstrząsie anafilaktycznym? Sprawdź koniecznie!

Organizm w sposób naturalny reaguje na wiele zagrożeń zdrowia i życia. Niektóre rodzaje reakcji jednak stanowią dodatkowe, czasem i większe zagrożenie zarówno zdrowia, jak i życia. Wstrząs anafilaktyczny w znacznej części przypadków jest związany bezpośrednio z reakcją alergiczną np. na określone rodzaje pokarmów. To oznacza, że musimy jak najszybciej podjąć działania mające na celu ochronę osoby, u której wystąpił wstrząs. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? I co należy w ogóle wiedzieć o wstrząsie anafilaktycznym?

Organizm w sposób naturalny reaguje na wiele zagrożeń zdrowia i życia. Niektóre rodzaje reakcji jednak stanowią dodatkowe, czasem i większe zagrożenie zarówno zdrowia, jak i życia. Wstrząs anafilaktyczny w znacznej części przypadków jest związany bezpośrednio z reakcją alergiczną np. na określone rodzaje pokarmów. To oznacza, że musimy jak najszybciej podjąć działania mające na celu ochronę osoby, u której wystąpił wstrząs. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? I co należy w ogóle wiedzieć o wstrząsie anafilaktycznym? Zobaczcie!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

U kogo może wystąpić wstrząs anafilaktyczny?

Powinniśmy mieć świadomość tego, że wstrząs anafilaktyczny może dotknąć absolutnie każdego. Zwykle zakładamy, że problem jest związany z alergią, jednak reakcje w postaci wstrząsu mogą dotknąć również tych osób, które dotychczas nie miały objawów alergii.

Dlaczego tak ważne jest znanie pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu?

Skutki wstrząsu anafilaktycznego mogą być poważne. Z tego też powodu warto poznać zasady pierwszej pomocy tak, aby możliwie najszybciej udzielić wsparcia osobie chorej. Niezależnie od podjętych działań, kluczowe jest możliwie najszybsze wezwanie pogotowia ratunkowego. A po czym poznać, że jest to niezbędne?

Czym jest wstrząs anafilaktyczny?

Anafilaksja jest uznawana za ciężką, wręcz zagrażającą życiu reakcję nadwrażliwości natychmiastowej, która może mieć charakter ogólny lub systemowy. Co to oznacza? W praktyce wstrząs anafilaktyczny jest natychmiastową reakcją naszego organizmu, co sprawia, że kluczowe staje się równie natychmiastowe podjęcie działań, aby zaradzić temu problemowi.

Grupy szczególnego ryzyka

Każdego roku w Polsce dochodzi nawet do 100 tysięcy przypadków wstrząsu anafilaktycznego. Eksperci wskazują jednak na to, że dane te mogą być w pewnym stopniu zaniżone. Choć wiemy, że każdy może mieć ten problem zdrowotny, jednak są konkretne grupy społeczne, u których ryzyko jest podwyższone. Wskazuje się tu przede wszystkim dzieci, młodzież i kobiety. Problemy mogą mieć również osoby z atopią i alergią. Na szczególne ryzyko narażone są zwłaszcza te osoby, które już przebyły wstrząs anafilaktyczny.

Objawy skórne wstrząsu anafilaktycznego

Co do zasady jeszcze przed wystąpieniem wstrząsu można dostrzec wyraźne objawy skórne. Są to przede wszystkim:

pokrzywka,

obrzęk,

rumień,

świąd.

Układ pokarmowy i oddechowy a wstrząs anafilaktyczny

Nie tylko po skórze poznamy, że doszło do nagłego wstrząsu anafilaktycznego. Szczególnie problematyczne są problemy z układem oddechowym i pokarmowym. W tym przypadku możemy zaobserwować: wymioty,

biegunkę,

kurczowe bóle,

duszność,

obrzęk języka, jamy ustnej, gardła lub krtani,

świst krtaniowy.

Co dzieje się z organizmem?

Pierwsze objawy w ciągu zaledwie kilku lub kilkunastu minut przechodzą w stan poważnego wstrząsu anafilaktycznego. Tu można zaobserwować: omdlenia,

przyśpieszenie rytmu serca,

spadek ciśnienia krwi,

utratę świadomości,

niewydolność oddechowo-krążeniową.

Przy braku reakcji może dojść nawet do zgonu. Dlatego też kluczowe jest jak najszybsze udzielenie wszelkiej możliwej pomocy.

Wstrząs anafilaktyczny - przyczyny

Szacuje się, że za jedną trzecią przypadków wstrząsu anafilaktycznego mogą odpowiadać rozmaite alergeny pokarmowe. W przypadku dzieci dotyczy to aż 85 procent przypadków. Winą obarcza się zwłaszcza orzeszki, ryby, mięso, sezam, mleko, jaja, pszenicę oraz soję. O wiele rzadziej źródłem reakcji alergicznej są warzywa i owoce.

Wstrząs anafilaktyczny może być również spowodowany jadem owadzim, a także sierścią zwierząt. Za problematyczne stany zdrowotne odpowiadają również alergeny środowiskowe, lateks oraz środki czyszczące. W przypadku 14% przypadków źródłem problemu jest reakcja uczuleniowa na leki.

Podanie adrenaliny - gdzie mamy największe szanse?

Podstawowym działaniem, które umożliwia przeżycie osobie ze wstrząsem anafilaktycznym, jest podanie adrenaliny. Lek w ampułkostrzykawkach należy podać domięśniowo, czyli w zewnętrzną część uda. Co do zasady jest to najlepszy lek na wstrząs anafilaktyczny. Paradoksalnie większe szanse mamy poza domem, ponieważ farmaceuta w aptece może wydać adrenalinę bez recepty np. w celu ratowania życia. Zazwyczaj rzadko kiedy mamy w domu adrenalinę (chyba, ze ktoś już miał doświadczenia ze wstrząsem tego typu). Niezależnie od wszystkiego musimy jak najszybciej wezwać pogotowie. Z zasady lepiej zaryzykować podanie adrenaliny nawet wtedy, gdy nie mamy pewności, że ma miejsce wstrząs anafilaktyczny. Również warto postawić na większą dawkę niż zbyt małą.

Co, jeśli nie mamy w domu adrenaliny?

Jeśli nie mamy w domu adrenaliny, z powodzeniem możemy postawić na zastosowanie leku przeciwalergicznego. To jednak powinno stanowić dodatkową pomoc, ale podstawą jest natychmiastowe wezwanie pogotowia.

Kto powinien mieć przy sobie adrenalinę?

Z zasady każdy, kto kiedykolwiek doznał wstrząsu anafilaktycznego, powinien mieć przy sobie adrenalinę. Powinny mieć to również osoby bliskie. Adrenalina powinna być na wyposażeniu apteczki osób z atopią oraz alergią. Warto zadbać również o uzupełnienie apteczek w miejscach publicznych to adrenalinę.