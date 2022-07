Ta wiedza może uratować życie Twoje i Twoich bliskich! Co podać przy wstrząsie anafilaktycznym? Warto wiedzieć Piotr Paszelke

Organizm w sposób naturalny reaguje na wiele zagrożeń zdrowia i życia. Niektóre rodzaje reakcji jednak stanowią dodatkowe, czasem i większe zagrożenie zarówno zdrowia, jak i życia. Wstrząs anafilaktyczny w znacznej części przypadków jest związany bezpośrednio z reakcją alergiczną np. na określone rodzaje pokarmów. To oznacza, że musimy jak najszybciej podjąć działania mające na celu ochronę osoby, u której wystąpił wstrząs. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? I co należy w ogóle wiedzieć o wstrząsie anafilaktycznym? Zobaczcie to może uratować życie!