Tak było na Toruńskim Pikniku Archiwalnym. Pierwszym i miejmy nadzieję, że nie ostatnim.

We wtorek centrum Torunia opanowali archiwiści. Centrum dość szerokie, bo chociaż głównym Pikniku Archiwalnego były okolice Łuku Cezara, warto było zajrzeć również do Sądu Okręgowego, aby zobaczyć symulację rozprawy, bądź do Archiwum Wojskowego w Koszarach Bramy Lubickiej, które po raz pierwszy zorganizowało drzwi otwarte. Toruński Piknik Archiwalny cieszył się dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem są zdjęcia i wiele innych powstałych we wtorek dokumentów.