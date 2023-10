Tak głosowały toruńskie osiedla w wyborach parlamentarnych

Niedzielne wybory parlamentarne wygrała w Toruniu Koalicja Obywatelska, zdobywając nieco ponad 39 procent głosów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z ponad 25-procentowym poparciem, a na trzecim Lewica z 13,9 procentami głosów. Lewica nieznacznie wyprzedziła Trzecią Drogę (13,35 proc.). Listę ugrupowań, które w wyborach przekroczyły próg wyborczy, zamyka Konfederacja, ta partia zdobyła w Toruniu 5,9 procent głosów. Tak wyglądają wyniki wyborów w mieście, a co z osiedlami? Państwowa Komisja Wyborcza tak szczegółowych danych nie podaje, ale my to obliczyliśmy.