Druga tura wyborów samorządowych 2024 w gminie Zławieś Wielka

Frekwencja w Złejwsi Wielkiej

Do godziny 12.00 frekwencja w gminie wynosi 13,68% uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 1 597 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania to 11 676.