Tak karmią w polskich szpitalach. Te zdjęcia posiłków nadesłali pacjenci

Jakość jedzenia w polskich szpitalach to temat wielu dyskusji nie tylko pośród pacjentów. Jedne osoby są zadowolone z dań, serwowanych w placówkach medycznych, inni wręcz przeciwnie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, przeglądając zdjęcia z naszej galerii! >>>>>

Facebook.com/posilkiwszpitalach