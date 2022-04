Tak miał pierwotnie wyglądać toruński teatr. Gdzie miał stanąć? [Zdjęcia]

Zmienia się to nasze miasto nie do poznania. A to przecież Toruń, nie Poznań. Na kwietniowym posiedzeniu rada miejska znów zajmowała się budową teatru. Inwestycja nabiera kolorów, na wizytację przyjechał nawet pan architekt z Wiednia.

"Plan budowy miejskiego teatru niemieckiego jest coraz bliżej urzeczywistnienia, a budowa nastąpi, jeżeli rząd da subwencyę - informowała "Gazeta Toruńska" 19 kwietnia 1902 roku, bo o zmianach z tamtych czasów piszemy. - Zmiany, które poczyniono z planem budowniczego p. Uebricka zapowiadają podwyżkę kosztów budowy, te wzrosły z 350 tysięcy marek na 420.000 marek. Bawił w celu budowy gmachu teatralnego w Toruniu architekt Helmer z Wiednia. Nowy gmach stanąć ma w pobliżu bramy chełmińskiej. Okolica ta odpowiednio się z czasem zmieni i tak otoczenie pomnika poległych wojaków dozna zmiany. Są w kołach miarodawczych osoby zdania, że nowy gmach powinien nie przed bramą chełmińską, lecz na esplanadzie chełmińskiej stanąć. Spodziewają się także, że gmach zostanie ukończony przed jesienią 1903 roku."