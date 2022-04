Tak mieszka i ćwiczy Daniel Qczaj! Co robi poza treningami? To on skrył się pod maską w "Mask Singer"

- Zakochałem się w tym brzydalku od pierwszego wejrzenia! Spojrzałem w te wyłupiaste oczka, zobaczyłem ten zdarty kran i wiedziałem, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Od pierwszej przymiarki kostiumu walczyłem, by taki właśnie pozostał - „nieidealny” (pierwotnie miał być chromowany). Bardzo chciałem dotrzeć do odcinka, w którym połączone są grupy… i udało się! Wyśpiewałem sobie 7 na 10 odcinków! Wyciągnąłem "górę" jak Shakira, zaśpiewałem hit swojego idola - Enrique - mogę umierać… Ale zanim to zrobię, podkręcę kurki i spełnię kolejne marzenie… - napisał na swoim Instagramie Qczaj.