Tak mieszka i żyje Czesław Michniewicz. Selekcjoner reprezentacji Polski lubi pograć w tenisa! [dużo zdjęć] 10.12.2022

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza zakończyła udział w mistrzostwach świata w Katarze na 1/8 finału. Polacy długo nie cieszyli kibiców swoją grą i zagrali aktywniej dopiero z Francją. Na razie nie wiadomo, czy selekcjoner zostanie na stanowisku. Jaki jest Michniewicz na co dzień? Prywatnie trener lubi wybrać się na rower, a w ostatnich miesiącach przez mundialem nie krył, że złapał tenisowego bakcyla. Zobacz na kolejnych stronach prywatne zdjęcia Michniewicza!

