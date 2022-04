Tak mieszka Kuba Wojewódzki, jeden z jurorów "Mask Singer". Ma apartament w Gdyni z widokiem na morze! [zdjęcia]

Kuba Wojewódzki w nowym programie "Mask Singer"

Kuba Wojewódzki urodził się w 1963 roku, w Koszalinie. Choć trudno w to uwierzyć, gwiazdor zbliża się do sześćdziesiątki. Przez lata jego felietony ukazywały się w prasie. Kilkakrotnie występował także w roli jurora popularnych talent show. Oceniał m.in. uczestników programów "Mam Talent", "X Factor" oraz "Mali Giganci". Od marca 2022 możemy go oglądać w "'Mask Singer".

- Najbardziej surrealistyczne show, w jakim brałem udział za te pieniądze - mówi o "Mask Singer" Kuba Wojewódzki.

Celebryta wciela się tam w rolę jurora-detektywa, który stara się odgadnąć tożsamość gwiazd ukrytych pod maskami.

Ale media to nie wszystko. Gwiazdor założył także swoją własną restaurację. Lokal nosi nazwę "Niewinni Czarodzieje 3.0" i znajduje się w Gdyni.