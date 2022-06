Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Słynny strongman hoduje... konia. Zobacz prywatne zdjęcia "Pudziana"

Mariusz Pudzianowski pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. "Pudzian" zyskał sławę jako najsilniejszy człowiek świata wygrywający zawody strongmenów. Obecnie jest wojownikiem MMA - na niedawnej gali KSW 70 błyskawicznie znokautował Michała Materlę. Na co dzień Pudzianowski prowadzi m.in. firmę transportową i cieszy się życiem w pięknym domu. Słynny siłacz ma też... konia, któremu poświęca sporo czasu. Zobacz na następnych stronach, jak na co dzień mieszka Mariusz Pudzianowski! Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu ->>>>>>Czytaj również:Dzień Dziecka u Anny i Roberta Lewandowskich. Zobacz dużo prywatnych zdjęć!Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka. Tak żyje legenda polskiego futbolu! [prywatne zdjęcia]Piotr Żyła i jego nowy dom. Tak skoczek mieszka z ukochaną Marceliną Ziętek! [prywatne zdjęcia]Iga Świątek prywatnie. Tak mieszka i spędza czas na co dzień! [zdjęcia]Dziewczyny i żużel. Najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]

