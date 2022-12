Tak mieszkają i żyją na co dzień Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny [3.12.2022] LN

Ona - urodzona 3 lipca 1989 w Winnicy polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i aktorka ukraińskiego pochodzenia. Laureatka kilku nagród muzycznych. On - niespełna rok młodszy reprezentant Polski w piłce nożnej, na co dzień grający w Juventusie Turyn. Mowa oczywiście o Marinie Łuczenko i Wojciechu Szczęsnym, jednej z najgorętszych par na styku show biznesu i sportu. Poznali się w 2013 roku, ślub wzięli w 2016, a w 2018 urodził im się syn Liam. Jak mieszka i żyje na co dzień celebrycki duet? Zobaczcie na zdjęciach, które Marina i Wojciech zamieścili na Instagramie!